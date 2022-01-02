За сутки 1 января на территории Николаевской области спасатели семь раз тушили пожары, преимущественно в жилом секторе.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области, отдельного внимания заслуживает пожар в посёлке Александровка Вознесенского района.

Спустя 20 минут после сообщения о возгорании дома спасатели ликвидировали пожар. На месте они нашли тело погибшей женщины. Причина пожара устанавливается.

— Подразделениями Главного управления обеспечено оперативное реагирование на все сообщения, поступавшие на спецлинию «101», – сказано в сообщении.

Указывается, что огня спасены 6 жилых домов, гараж и не эксплуатируемое здание. От ГСЧС привлекались 7 единиц техники и 28 спасателей.

Напомним, что 30 декабря в одном из сел Николаевской области спасатели тушили пожар, в котором погиб пожилой мужчина.