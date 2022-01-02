Сильный пожар вспыхнул в воскресенье, 2 января, в здании парламента Южно-Африканской Республики в Кейптауне.
Об этом сообщает AFP.
— Загорелась крыша, а также горит здание Национальной ассамблеи, — сказал пресс-секретарь городской службы по чрезвычайным ситуациям.
На кадрах с места происшествия, обнародованных в соцсетях, над зданием парламента видны клубы густого дыма и открытое горение.
Сообщается, что в стенах здания появились трещины. В настоящее время на месте происшествия работают пожарные. К тушению привлечены шесть пожарных расчетов и 36 пожарных. Район вокруг здания парламента оцеплен.
О том, сколько людей может находиться в помещении, не сообщается, но сегодня у чиновников выходной. Начато расследование причин возникновения пожара.
Напомним, по меньшей мере 38 человек погибли в Бангладеш в результате пожара, охватившего паром на реке Суганда.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
Сильный пожар вспыхнул в воскресенье, 2 января, в здании парламента Южно-Африканской Республики в Кейптауне.
Об этом сообщает AFP.
— Загорелась крыша, а также горит здание Национальной ассамблеи, — сказал пресс-секретарь городской службы по чрезвычайным ситуациям.
На кадрах с места происшествия, обнародованных в соцсетях, над зданием парламента видны клубы густого дыма и открытое горение.
Сообщается, что в стенах здания появились трещины. В настоящее время на месте происшествия работают пожарные. К тушению привлечены шесть пожарных расчетов и 36 пожарных. Район вокруг здания парламента оцеплен.
О том, сколько людей может находиться в помещении, не сообщается, но сегодня у чиновников выходной. Начато расследование причин возникновения пожара.
Напомним, по меньшей мере 38 человек погибли в Бангладеш в результате пожара, охватившего паром на реке Суганда.