По меньшей мере 38 человек погибли в Бангладеш в результате пожара, охватившего паром на реке Суганда.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на западные СМИ.

Авария произошла около трех часов ночи по местному времени.Пожар начался в машинном отделении парома, который направлялся в Баргуну из столицы Дакки через Джалакати.

По словам Зохора Али, администратора района Джалакати, количество погибших может возрасти еще больше, поскольку в больницу поступили более 50 человек, некоторые находятся в критическом состоянии. При этом ряд пассажиров все еще считаются пропавшими без вести. Причина возгорания выясняется.

Напомним, 23 декабря в Николаеве на улице Курортной во время работы на маршруте №2 загорелся новый троллейбус. По предварительным данным, причиной стало возгорание силового блока. В это время в салоне не было пассажиров. После стало известно, что троллейбус заменят на новый транспорт.