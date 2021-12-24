По меньшей мере 38 человек погибли в Бангладеш в результате пожара, охватившего паром на реке Суганда.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на западные СМИ.
Авария произошла около трех часов ночи по местному времени.Пожар начался в машинном отделении парома, который направлялся в Баргуну из столицы Дакки через Джалакати.
По словам Зохора Али, администратора района Джалакати, количество погибших может возрасти еще больше, поскольку в больницу поступили более 50 человек, некоторые находятся в критическом состоянии. При этом ряд пассажиров все еще считаются пропавшими без вести. Причина возгорания выясняется.
Напомним, 23 декабря в Николаеве на улице Курортной во время работы на маршруте №2 загорелся новый троллейбус. По предварительным данным, причиной стало возгорание силового блока. В это время в салоне не было пассажиров. После стало известно, что троллейбус заменят на новый транспорт.
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По меньшей мере 38 человек погибли в Бангладеш в результате пожара, охватившего паром на реке Суганда.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на западные СМИ.
Авария произошла около трех часов ночи по местному времени.Пожар начался в машинном отделении парома, который направлялся в Баргуну из столицы Дакки через Джалакати.
По словам Зохора Али, администратора района Джалакати, количество погибших может возрасти еще больше, поскольку в больницу поступили более 50 человек, некоторые находятся в критическом состоянии. При этом ряд пассажиров все еще считаются пропавшими без вести. Причина возгорания выясняется.
Напомним, 23 декабря в Николаеве на улице Курортной во время работы на маршруте №2 загорелся новый троллейбус. По предварительным данным, причиной стало возгорание силового блока. В это время в салоне не было пассажиров. После стало известно, что троллейбус заменят на новый транспорт.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак