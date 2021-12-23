Троллейбус, который сегодня, 23 декабря, загорелся во время движения, поменяют на новый транспорт.

Об этом сообщается на странице КП «Николаевэлектротранс» в Facebook.

Как известно, троллейбус 0012 двигался сегодня днем по улице Курортной. В районе остановки общественного транспорта «Госпиталь» с крыши транспортного средства пошел густой дым. На место прибыли сотрудники ГСЧС, которые потушили пожар.

— После окончания всех оперативных мероприятий на месте происшествия троллейбус 0012 был отбуксирован на территорию троллейбусного депо, где устанавливается окончательная причина возгорания. Очаг воспламенения находился на крыше в силовом оборудовании троллейбуса, — разъяснили в публикации.

По информации директора КП «Николаевэлектротранс» Юрия Сметаны, троллейбус 0012 находится на гарантийном обслуживании поставщика ООО Торговый дом «ЛИТАН», поэтому его заменят новой единицей транспорта.

— Также дополнительно сообщаем, что все троллейбусы, полученные по данному контракту, будут сняты с маршрутов с 24 декабря для прохождения дополнительного осмотра всего оборудования. Соответствующее обследование будет проведено представителями поставщика и в присутствии ответственных работников КП «Николаевэлектротранс» утром 24 декабря, — добавили на предприятии.

Планируемый выпуск троллейбусов на маршруты города на завтра, 24 декабря, составляет 41 единицу.

Напомним, в пятницу, 3 декабря, на проспекте Мира в Николаеве произошла авария при участии троллейбуса и легкового автомобиля Hyundai.