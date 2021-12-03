В пятницу, 3 декабря, на проспекте Мира в Николаеве произошла авария при участии троллейбуса и легкового автомобиля Hyundai.

Соответствующие видео опубликовано на странице «Николаевэлектротранса» в Facebook.

Фото: Издание «Преступности.Нет»

На видео видно, как легковой автомобиль Hyundai, выезжая с улицы Генерала Свиридова, не предоставил преимущества в движении троллейбусу, который двигался по проспекту в направлении улицы Южной.

Указывается, что на месте выясняются все обстоятельства ДТП.

Напомним, 17 июля в Николаеве на проспекте Богоявленском автобус коммунального предприятия «Николаевпасстранс», курсирующий по маршруту №91, врезался в дерево.