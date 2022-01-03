В польском городе Седльце в новогоднюю ночь на улице обнаружили тело 47-летнего гражданина Украины с ранами на голове. По подозрению в его убийстве задержали 12 человек.

Об этом сообщила пресс-секретарь районной прокуратуры города Седльце Кристина Голобек, пишет hromadske.

Около 04:00 утра тело украинца нашла пара, возвращавшаяся с новогодней вечеринки. На теле 47-летнего мужчины обнаружили многочисленные травмы, в том числе раны на голове.

По данным полиции, украинец арендовал комнату в доме по улице, где его нашли. Остальные комнаты в доме, где проживал потерпевший, также арендуют иностранцы. Представительница полиции указывает, что накануне Нового года там была вечеринка.

В рамках расследования задержали 12 человек, арендовавших жилье в этом доме: граждан Украины, Беларуси и Индонезии. Полиция подозревает, что среди задержанных может быть убийца.

Однако опросить всех задержанных сразу не удалось, поскольку они были пьяны.

Напомним, что в Польше задержали гражданина Украины, перевозившего в грузовике нелегальных мигрантов из Ирака.