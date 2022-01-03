Днем в понедельник, 3 января на пересечении улиц Пограничная и 3-я Слободская в Николаеве столкнулись автомобили Subaru Forester и Daewoo Lanos.

Об этом сообщает корреспондент «Новостей-N» с места происшествия.

Daewoo, двигавшийся по 3-й Слободской от Скороходова в направлении Чкалова на перекрестке не пропустил Subaru, ехавший по Пограничной от 6-й Слободской в сторону Садовой. В результате автомобили столкнулись на перекрестке — от удара Subaru Forester вылетел на тротуар, сбив при этом дорожный знак.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили значительные механические повреждения.

Напомним, в ночь со 2 на 3 января в микрорайоне Лески произошло смертельное ДТП. В результате аварии двое человек погибли, еще один пострадал.