В ночь со 2 на 3 января в микрорайоне Лески произошло смертельное ДТП. В результате аварии двое человек погибли, еще один пострадал.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

3 января в 00:32 в Николаеве по улице Генерала Карпенко произошло столкновение автомобилей BMW и Hyundai. После этого BMW въехал в дерево.

В результате аварии 38-летний водитель и 32-летняя пассажирка BMW от полученных телесных повреждений погибли на месте происшествия, еще одна пассажирка этого же авто, женщина 38-ми лет, была доставлена в больницу. Водитель и пассажир Hyundai не пострадали.

Следователи квалифицировали событие по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими гибель нескольких человек».

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.

Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, зафиксировавших указанную автоаварию, обратиться по адресу: Николаев, улица Спасская, 12 или по телефонам 063-426-23-32, 102.

Ранее сообщалось, что в поселке городского типа Воскресенское Николаевского района 1 января водитель автомобиля сбил мужчину и скрылся с места аварии.