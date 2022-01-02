В поселке городского типа Воскресенское Николаевского района 1 января водитель автомобиля сбил мужчину и скрылся с места аварии.

Как сообщили в полиции в Николаевской области, пешеход вскоре погиб в больнице.

Полицейские выяснили, что около 19:00 по улице Рыночная водитель неизвестного автомобиля сбил 52-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.

В полиции ищут сбивший пешехода автомобиль и его водителя, а также просят всех, кто владеет какой-либо информацией о случившемся сообщить об этом по адресу: Николаев, улица Спасская, 12 или по телефонам 063-621-46-34, 102.

По указанному факту следователи начали уголовное дело по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Напомним, что днем 27 ноября на автодороге «Одесса – Николаев» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех большегрузов с полуприцепами. В результате аварии собралась 15-километровая пробка, вдоль которой стояли более 400 большегрузов. Позже стало известно, что в аварии погиб как минимум один человек, еще одного госпитализировали.