За прошедшие сутки, 3 января, оккупанты на Донбассе совершили три обстрела украинских позиций. В результате этого один военный получил тяжелое ранение.
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
В сторону Светлодарска оккупанты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов.
В направлении Лебединского противник обстреливал наши позиции из стрелкового оружия.
В районе поселка Шумы российские наемники совершили обстрел украинских военных из автоматических станковых гранатометов.
В результате действий оккупантов один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение.
— Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья — тяжелое, — уточнили в штабе.
Также отмечается, что благодаря усилиям наших бойцов рубежи украинских подразделений остались прежними.
Напомним, 1 января боевики четырежды нарушили режим прекращения огня. Обошлось без потерь и ранений среди украинских военных.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
За прошедшие сутки, 3 января, оккупанты на Донбассе совершили три обстрела украинских позиций. В результате этого один военный получил тяжелое ранение.
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
В сторону Светлодарска оккупанты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов.
В направлении Лебединского противник обстреливал наши позиции из стрелкового оружия.
В районе поселка Шумы российские наемники совершили обстрел украинских военных из автоматических станковых гранатометов.
В результате действий оккупантов один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение.
— Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья — тяжелое, — уточнили в штабе.
Также отмечается, что благодаря усилиям наших бойцов рубежи украинских подразделений остались прежними.
Напомним, 1 января боевики четырежды нарушили режим прекращения огня. Обошлось без потерь и ранений среди украинских военных.