За прошедшие сутки, 3 января, оккупанты на Донбассе совершили три обстрела украинских позиций. В результате этого один военный получил тяжелое ранение.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

В сторону Светлодарска оккупанты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов.

В направлении Лебединского противник обстреливал наши позиции из стрелкового оружия.

В районе поселка Шумы российские наемники совершили обстрел украинских военных из автоматических станковых гранатометов.

В результате действий оккупантов один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение.

— Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья — тяжелое, — уточнили в штабе.

Также отмечается, что благодаря усилиям наших бойцов рубежи украинских подразделений остались прежними.

Напомним, 1 января боевики четырежды нарушили режим прекращения огня. Обошлось без потерь и ранений среди украинских военных.