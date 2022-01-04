Вчера,4 января, примерно в 2:00 часа, охранники правопорядка получили уведомление от граждан, что на улице Строителей неизвестный мужчина пытается совершить кражу.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
Прибыв по указанному адресу, инспекторы обнаружили мужчину по ориентировке и задержали его. Отработав близлежащую территорию дома, правоохранители обнаружили срезанный электрический кабель в смотанном виде, а также место, где он был поврежден. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.
Ранее сообщалось, что в Николаеве возле Кафедрального собора Касперовской иконы Божией Матери оп улице Садовой неизвестные спилили две недавно посаженных сосны.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
Вчера,4 января, примерно в 2:00 часа, охранники правопорядка получили уведомление от граждан, что на улице Строителей неизвестный мужчина пытается совершить кражу.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
Прибыв по указанному адресу, инспекторы обнаружили мужчину по ориентировке и задержали его. Отработав близлежащую территорию дома, правоохранители обнаружили срезанный электрический кабель в смотанном виде, а также место, где он был поврежден. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.
Ранее сообщалось, что в Николаеве возле Кафедрального собора Касперовской иконы Божией Матери оп улице Садовой неизвестные спилили две недавно посаженных сосны.