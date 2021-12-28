В Николаеве возле Кафедрального собора Касперовской иконы Божией Матери оп улице Садовой неизвестные спилили две недавно посаженных сосны.

Как сообщили на Facebook-странице собора, деревья украли в ночь с 24 на 25 декабря.

Алею из 12 молодых сосен высадили вокруг территории храма в начале прошлой недели.

— Казалось бы, деревья будут расти и радовать глаза горожан и украшать прилегающую территорию. Да не для наших людей! Уже через несколько дней после посадки, в ночь с 24 на 25 декабря неизвестные срезали несколько сосен. Теперь краденые саженцы будут украшать чей-то двор или дом в канун Рождественских праздников, — говорится в сообщении.

Напомним, что весной в Николаеве неизвестные выкопали три саженца сакур, недавно высаженных на улице Троицкой.