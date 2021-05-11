В Николаеве неизвестные выкопали три саженца сакур, недавно высаженных на улице Троицкой.

О происшествии на своей странице в Facebook написал депутат Николаевского городского совета Максим Коваленко.

Он добавил, что в полицию уже написали заявление.

«Неблагодарные люди... Как вы думаете, на сколько хватит сил у благодарных людей продолжать делать изменения в районе, стремиться к лучшему, вкладываться, терпеть, работать? Может вам нравится, как вы живете? Вас всё устраивает? Кому так сильно понадобились 3 сакуры, что вы решили наплевать на усилия группы людей и совершить кражу? Заявление в полицию написано, надеюсь, вас найдут и у меня будет возможность лично вас спросить», — написал депутат.

Ранее сообщалось, что в Николаеве возле главного входа в Черноморский национальный университет имени Петра Могилы заковали цепью деревья, чтобы обезопасить их от кражи.

4 ноября 2019 года возле главного входа в Черноморский национальный университет имени Петра Могилы неизвестный укралмолодые деревья.

Аналогичная ситуация произошла в ноябре 2019. Тогда возле ЧНУ имени Петра Могилы после проведения ремонтных работ по укладке тротуарной плитки и высадке молодых деревьев, ночью неизвестный украл саженцы. При этом, через несколько дней, деревья вернули.

Напомним, что в мае 2019 года в центре Николаева мужчина с женщиной, во время ночной прогулки, выкопали из клумбы цветы, сели в такси и увезли их с собой.