В Калуше ночью сильный ветер свалил городскую елку, стоявшую на улице Пушкина. К рождественским праздникам ее обещают снова установить.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Калушский городской голова Андрей Найда.

В городе к новогодним праздникам зажгли две елки. Главная 16-метровая искусственная елка стоит на площади Героев. На улице Пушкина ветер сломал живую елку.

— Сильные порывы ветра сегодня ночью сломали ствол елки по улице Пушкина: (Но к Рождественским праздникам все восстановим, — обещает Андрей Найда.

Напомним, что 19 декабря в Мариуполе и Лебедине от сильного ветра рухнули главные елки, украшенные к новогодним праздникам.