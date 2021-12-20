Вчера, 19 декабря, в Мариуполе и Лебедине от сильного ветра рухнули главные елки, украшенные к новогодним праздникам.

Об этом сообщает mrpl.city и Суспільне.

Главная елка в Мариуполе была установлена на Театральной площади города. Погодные условия стали вероятной причиной ее падения — дерево наклонилось и упало на землю под собственным весом. Никто не пострадал. Территорию оцепили правоохранители, они не подпускали горожан к елке и следили за порядком.

По данным горсовета, главную елку Мариуполя восстановят в ближайшее время, подрядная организация обещает усилить конструкцию.

Позже новогодняя елка рухнула и в городе Лебедин в Сумской области. По словам городского головы Александра Бакликова, дерево также упало из-за ветра — растяжки, на которых стояла ель, лопнули. В этом случае тоже обошлось без пострадавших.

Мэр добавил, что работы по установлению дерева уже завершились. Несмотря на это, власти города перенесли открытие елки.

Напомним, накануне Дня святого Николая, 18 декабря, на Софиевской площади в Киеве зажгли главную елку страны.