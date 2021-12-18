Накануне Дня святого Николая, 18 декабря, на Софиевской площади в Киеве зажгли главную елку страны.

Об этом сообщает Укринформ.

— Мы собрались здесь зажечь огни на нашей елке. И я желаю вам накануне праздников, чтобы все ваши желания воплотились в жизнь, — заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Он уточнил, что, как всегда, накануне праздников граждане уже устали от проблем, но сейчас есть возможность немного отдохнуть.

— Этот год был непростым, но я убежден, что все вместе эти вызовы мы преодолеем. И мы делаем вместе наш город красивее и привлекательнее для жизни, — сказал мэр Киева.

Нынешняя тема главной праздничной локации посвящена Рождественской чудо-ночи, когда родился Иисус Христос, рождественское действо воссоздано по кругу в виде вертепа. Вокруг елки можно увидеть фигуры Иисуса, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников.

По словам организаторов новогодних празднований, этот вертеп будет самым большим в Европе. Само новогоднее дерево украшают свыше 20 тысяч игрушек – красного и золотого цвета, а над елкой сияют гирлянды в виде большого купола. Главная новогодняя елка - искусственная и 31-метровая.

На Софиевской площади и Владимирском проезде до 16 января будет работать новогодне-рождественский ярмарочный городок. Праздничные локации также обустроили в Центральном парке культуры и отдыха Киева (Мариинский парк, эстрада Городского сада).

В ярмарочный городок будут вести четыре празднично украшенные арки, с четырьмя люстрами в центре каждой. Вокруг памятника Богдану Хмельницкому разместится каток в виде тоннеля для поклонников спортивных развлечений. Также на площади обустроят теплую арт-зону для отдыха. На площади посетителей будут встречать праздничные кометы, символизирующие рождественские звезды. Вокруг елки разместят детские аттракционы и разнообразные фотозоны.

На Владимирском проезде посетителей праздника будет ждать рождественская ярмарка, которая будет празднично украшена иллюминацией, и зона фудкорта, концепция которой несколько изменена, учитывая карантинные ограничения.

Отметим, с декабря 2021 по январь 2025 годов организацией праздничных мероприятий на Соборной площади, Ингульском спуске и улице Адмиральской займется ООО «Аттракцион-Инвест».

Ранее Николаевский горсовет получил предписание Госпродпотребслужбы о запрете всех новогодних мероприятий на Соборной площади. Первый вице-мэр Николаева Виталий Луков заявил, что этот запрет не стоит воспринимать категорично.

Как сообщалось, празднование зимних праздников в Николаеве официально начнется 19 декабря. Планировалось, что в этот день заработает традиционная ярмарка и аттракционы, а на главной городской елке торжественно зажгут огни.

За проведение новогодних праздников в Николаеве заплатят 600 тысяч гривен.