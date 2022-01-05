В Средиземном море в 57 километрах от Анталии произошло землетрясение силой 5,3 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).

«Землетрясение силой 5,3 балла по шкале Рихтера было зафиксировано в 06:21 по местному времени (05:21 по киевскому, — прим.)», — сообщает управление.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 39,52 километра и находился на расстоянии 56,92 километра от побережья Анталии.

Как сообщают СМИ, толчки почувствовали жители разных населенных пунктов провинции Анталия, в т.ч. Анталия, Кемер, Алания. О разрушениях и жертвах не сообщалось.

Напомним, 29 декабря в Ивано-Франковской области третий раз за последний месяц зафиксировали землетрясение.