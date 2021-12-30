В среду, 29 декабря, в Ивано-Франковской области третий раз за последний месяц зафиксировали землетрясение.
Его магнитуда 2,4, сообщает Главный центр специального контроля.
Эпицентр землетрясения находился в районе села Белозорина Надворнянского района Ивано-Франковской области на глубине 3 километра.
Землетрясение зафиксировали в 16:17.
— По классификации землетрясение относится к едва ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах, — говорится в сообщении.
В декабре в Черниговской области было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,4 балла.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
В среду, 29 декабря, в Ивано-Франковской области третий раз за последний месяц зафиксировали землетрясение.
Его магнитуда 2,4, сообщает Главный центр специального контроля.
Эпицентр землетрясения находился в районе села Белозорина Надворнянского района Ивано-Франковской области на глубине 3 километра.
Землетрясение зафиксировали в 16:17.
— По классификации землетрясение относится к едва ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах, — говорится в сообщении.
В декабре в Черниговской области было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,4 балла.