В среду, 29 декабря, в Ивано-Франковской области третий раз за последний месяц зафиксировали землетрясение.

Его магнитуда 2,4, сообщает Главный центр специального контроля.

Эпицентр землетрясения находился в районе села Белозорина Надворнянского района Ивано-Франковской области на глубине 3 километра.

Землетрясение зафиксировали в 16:17.

— По классификации землетрясение относится к едва ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах, — говорится в сообщении.

В декабре в Черниговской области было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,4 балла.