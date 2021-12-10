Рабочая группа по отселению владельцев квартир по Заводской, 35

COVID-19 БИЗНЕС-КЛИНИКА В НИКОЛАЕВЕ: вызовы, результаты и планы на 2022

Комиссия Николаевского областного совета по вопросам образования и спорта

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Маршруты Александра Берёзы: Мимо каких городских проблем бежит глава Центрального района

Иногда говорят, что чиновники плохо работают, потому что не выходят из своих каб

НикВести

Бюджетная кухня. Часть 2. Доходы

К сожалению, все, что связано с наполнением городского бюджета, мало кого-то «тр

Сергей Кантор, депутат Николаевского городского совета

Бюджетная кухня

«Кухни» бывают разные. В той или иной степени мы их знаем. Есть кухня украинская

Сергей Кантор, депутат Николаевского городского совета

Субвенція зони спостереження та Ташлицька програма – додатковий ресурс для розвитку регіону

Атомна енергогенерувальна компанія «Енергоатом» сплачує збір на соціально-економ

Галина Назарова