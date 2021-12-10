В Черниговской области было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,4 балла.
Толки заметили еще 7 декабря, сообщает пресс-служба Главной службы специального контроля.
Эпицентр землетрясения находится в Корюковском районе Черниговской области, к северу от поселка сельского типа Холмы, на глубине приблизительно 10 км.
Эксперты классифицировали землетрясение как «едва ощутимое».
— Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах, — заявляют в ведомстве.
Ранее у восточного побережья Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 5,1.
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В Черниговской области было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,4 балла.
Толки заметили еще 7 декабря, сообщает пресс-служба Главной службы специального контроля.
Эпицентр землетрясения находится в Корюковском районе Черниговской области, к северу от поселка сельского типа Холмы, на глубине приблизительно 10 км.
Эксперты классифицировали землетрясение как «едва ощутимое».
— Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах, — заявляют в ведомстве.
Ранее у восточного побережья Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 5,1.