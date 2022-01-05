Днем 4 января в Первомайском районе Николаевской области спасатели достали из грязи застрявший автобус.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

4 января в 11:30 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что по улице Партизанской искры в селе Проновка Первомайской громады в грязи застрял автобус ПАЗ. Пассажиров в салоне не было.

Спасатели с помощью буксировочного троса на автомобиле повышенной проходимости вытащили автобус, после чего тот смог продолжить движение.

Напомним, в Николаевской области 28 декабря автомобиль скорой медицинской помощи застрял в снежном заносе.