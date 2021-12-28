В Николаевской области 28 декабря автомобиль скорой медицинской помощи застрял в снежном заносе.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области, медики ехали в село Любоивановка Благодатненской территориальной громады Первомайского района и по дороге автомобиль застрял.

На место прибыли спасатели и с помощью буксировочного троса на автомобиле повышенной проходимости вытащили скорую и медики смогли добраться до места вызова. Чтобы автомобиль снова не попал в снежную ловушку, спасатели сопровождали бригаду медиков вместе с двумя пациентами в лечебное учреждение.

Напомним, что с ночи на 28 декабря в Николаеве и области пошел дождь при минусовой температуре — дороги и улицы в регионе покрылись ледяной коркой.

В результате сложных погодных условий в Николаевской области было обесточено 39 населенных пунктов полностью и 3 частично.