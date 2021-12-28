Сегодня, 28 декабря, в результате сложных погодных условий в Николаевской области было обесточено 39 населенных пунктов полностью и 3 частично.
Об этом сообщили в АО «Николаевоблтеплоэнерго».
Намерзание и сильный ветер повредили электросети в Николаевском, Веселиновском, Баштанском, Снигиревском, Витовском, Березанском, Казанковском, Очаковском, Березнеговатском районах и Николаеве.
Для ликвидации последствий аварийных повреждений привлечено 27 бригад, 27 единиц техники и 63 работника.
Ранее спасатели сообщали о том, что по области от электроснабжения полностью отключены 13 населенных пунктов, также 4 частично.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
Сегодня, 28 декабря, в результате сложных погодных условий в Николаевской области было обесточено 39 населенных пунктов полностью и 3 частично.
Об этом сообщили в АО «Николаевоблтеплоэнерго».
Намерзание и сильный ветер повредили электросети в Николаевском, Веселиновском, Баштанском, Снигиревском, Витовском, Березанском, Казанковском, Очаковском, Березнеговатском районах и Николаеве.
Для ликвидации последствий аварийных повреждений привлечено 27 бригад, 27 единиц техники и 63 работника.
Ранее спасатели сообщали о том, что по области от электроснабжения полностью отключены 13 населенных пунктов, также 4 частично.