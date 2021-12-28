В Николаевской области из-за непогоды полностью обесточены 13 населенных пунктов.

По информации спасателей, на территории Николаевской области наблюдаются сложные погодные условия в виде дождя и порывистого ветра. Из-за низких температурных отметок на дорогах образовался гололед. Деревья и линии электропередач покрыты льдом, на крышах зданий образовались сосульки.

По состоянию на 6:00 утра 28 декабря на территории Николаевской области от электроснабжения полностью отключены 13 населенных пунктов, также 4 частично. Отключение света есть по городу Николаеву, из-за чего не работают 7 котельных.

Ранее сообщалось, что утром 28 декабря по проспекту Центральному в Николаеве из-за непогоды упали два дерева и оборвали контактные провода.