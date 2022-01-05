В Николаеве на улице Пограничной автомобиль AUDI, выполняя перестроение из крайней правой полосы в среднюю, врезался в KIA RIO, который двигался в попутном направлении в средней полосе для движения. После столкновения водитель AUDI скрылся с места ДТП.

В полиции Николаевской области просят очевидцев аварии помочь разыскать AUDI черного цвета.

ДТП произошло 29 декабря, примерно в 19:15, на улице Пограничной в районе дома №53. После столкновения автомобиль AUDI место происшествия оставил в направлении улицы 3-я Слободская.

В связи с этим, правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, имеющим какие-либо сведения о вышеуказанном ДТП или месте нахождения разыскиваемого транспортного средства, сообщить по телефонам (063)996- 65-05, (063)191-26-26, (0512)53-18-44, 102 или обратиться по адресу: Николаев, улица Новозаводская 1б/1, кабинет 113.

Напомним, что в Николаевской области в пределах села Новодмитровка Новобугской территориальной громады перевернулась автоцистерна DAF с грузом подсолнечного масла.