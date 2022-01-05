В Николаевской области в пределах села Новодмитровка Новобугской территориальной громады перевернулась автоцистерна DAF с грузом подсолнечного масла.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Указано, что ДТП произошло вчера вечером, 4 января, на автодороге Н-11 (Николаев – Днепр) возле железнодорожного переезда Добровольский. Водитель автомобиля DAF с автоцистерной съехал с проезжей части и опрокинулся на бок.

В результате происшествия из поврежденного грузовика начало вытекать масло. При этом водитель не получил серьезных травм. В настоящее время движение железнодорожного транспорта на данном переезде по обоим направлениям временно приостановлено. Принимаются меры по его восстановлению.

На месте работают полицейские и техника ГСЧС. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, что в ночь со 2 на 3 января в микрорайоне Лески произошло смертельное ДТП. В результате аварии двое человек погибли, еще один пострадал.