В Николаеве задержали 27-летнюю местную жительницу, которая наладила схему сбыта наркотических средств через «закладки».

Как сообщили в прокуратуре Николаевской области, было открыто уголовное производство по факту незаконного приобретения и хранения с целью сбыта наркотических средств и психотропных веществ (ч.1 ст.307 УК Украины).

По данным следствия, 27-летняя женщина продавала так называемые «мастер-клады» в интернете.

— Она принимала заказы через онлайн-магазины в мессенджерах, и в дальнейшем распространяла мастер-клады в Николаеве, Херсоне и Одессе. Расчет за «товар» производился с помощью электронных кошельков. В дальнейшем денежные средства выводились на банковские карты и обналичивались. Месячный заработок фигурантки достигал 100 тысячи гривен, — говорится в сообщении.

Напомним, что на проспекте Героев Украины в Николаеве были задержаны двое граждан по подозрению в хранении наркотических веществ. Один из них оказался действующим сотрудником полиции и сыном судьи.