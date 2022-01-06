На Херсонщине все чаще замечают шакалов, которые не характерны для таврийских земель. Хищники пробираются со стороны российского Ростова и Северного Кавказа.

Об этом пишет региональное издание «Новый день».

Херсонские журналисты отмечают, что зверей уже видели в Геническом и Бериславском районах. Также зверей видели возле Олешек и на левом береге Днепра.

Экологи объясняют, что речь идет о миграции целого вида, отдельные представители которого достигают границ Николаевской области.

— Сотрудник Национального природного парка «Белобережье Святослава» Олег Маркауцан снял на камеру своего мобильного телефона шакала на берегу лимана, примыкающего к участку «Волыжин Лес» Черноморского биосферного заповедника. Качество записи плохое, однако то, что на нем именно этот хищник, разобрать можно. И он не один. Судя по следам и показаниям очевидцев, на территории ЧБЗ уже появилось три десятка шакалов. Их отстрел на заповедных землях не ведется — егеря на границах только пытаются отогнать незваных гостей. Но радикально этот вопрос не решается: шакалы уже «отметились» и на полуострове Ягорлыцкий угол, возле сел Ивановка, Геройское, других, — рассказала научный сотрудник Черноморского биосферного заповедника, кандидат биологических наук Зоя Селюнина.

«Новый день» предупреждает, что нашествие шакалов может плохо обернуться для сельского хозяйства юга Украины, ведь эти хищники являются злостными вредителями, ворующими и душащими домашний скот.

Как сообщалось, из Украины в Непал под видом собак пытались вывезти трех волков.