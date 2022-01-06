В среду, 5 января, в селе Нижние Ворота Мукачевского района Закарпатской области во время движения загорелся автобус.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Закарпатской области.

Пожар начался в моторном отсеке. На момент возникновения пожара в салоне находилось около 50 туристов, которые направлялись из Мукачево в Пилипец.

До прибытия спасателей водитель помог пассажирам эвакуироваться и с помощью огнетушителя пытался сдерживать распространение огня. Через три минуты после получения вызова на месте происшествия уже работали спасатили поста села Нижние Ворота, а впоследствии к ним присоединились и пожарные из Воловца.

Для полной ликвидации возгорания спасателям потребовалось 25 минут. Во время пожара никто из людей не пострадал.

Напомним, в ноябре на автомагистрали в западной Болгарии вспыхнул автобус. Жертвами стали 46 человек, в том числе дети.