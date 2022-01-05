В среду вечером, 5 января, на электронную почту полиции поступило сообщение о том, что ряд торговых центров города Николаева заминированы.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области.

На данный момент, по указанным адресам выехали экстренные службы.

В то же время, по имеющейся в распоряжении «Преступности.НЕТ» информации, мужчина, сообщивший о заминировании, представился Александром Новиковым. Он сообщил, что пронес по 5 кг взрывчатки в около 10 торговых центров Николаева, среди которых «СитиЦентр», «Идея» и прочие.

«Взрыв произойдет через два часа», — говорится в письме.

Примечательно, что мужчина оставил мобильный номер для связи.

Напомним, 30 ноября поступило сообщение о минировании здания Николаевского апелляционного суда.