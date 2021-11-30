Во вторник, 30 ноября, поступило сообщение о минировании здания Николаевского апелляционного суда.
Соответствующее видео опубликовал николаевец Илья Зелинский на своей странице в Facebook.
По его словам о минировании здания суда стало известно в момент рассмотрения производства в отношении Николаевского глиноземного завода
На видео видно, что возле здания суда находятся сотрудники полиции.
Он рассказал, что судебное заседание длилось порядка трех часов, после поступило сообщение о минировании здания суда.
— По странному стечению обстоятельств, как только судейская тройка начала единственное ходатайство стороны «Стоп шлама», здание оказалось заминированным. Я не буду говорить о предвзятости или непредвзятости судей, хотя по моему субъективному мнению, всем было понятно, что вализы НГЗ дошли до судей, – сообщил Илья Зелинский.
Информацию о минировании также подтвердили в Николаевском апелляционном суде.
— Временно прекращена работа суда с целью проведения правоохранительными органами необходимых действий. В настоящее время идет эвакуация работников и посетителей суда, – сказано в сообщении.
Напомним, что 21 сентября под стенами Апелляционного суда Николаевской области собрались работники Николаевского глиноземного завода и некоторые жители, пострадавшие от деятельности предприятия — тогда после перерыва возобновили слушание апелляционной жалобы на решение Заводского районного суда.
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Во вторник, 30 ноября, поступило сообщение о минировании здания Николаевского апелляционного суда.
Соответствующее видео опубликовал николаевец Илья Зелинский на своей странице в Facebook.
По его словам о минировании здания суда стало известно в момент рассмотрения производства в отношении Николаевского глиноземного завода
На видео видно, что возле здания суда находятся сотрудники полиции.
Он рассказал, что судебное заседание длилось порядка трех часов, после поступило сообщение о минировании здания суда.
— По странному стечению обстоятельств, как только судейская тройка начала единственное ходатайство стороны «Стоп шлама», здание оказалось заминированным. Я не буду говорить о предвзятости или непредвзятости судей, хотя по моему субъективному мнению, всем было понятно, что вализы НГЗ дошли до судей, – сообщил Илья Зелинский.
Информацию о минировании также подтвердили в Николаевском апелляционном суде.
— Временно прекращена работа суда с целью проведения правоохранительными органами необходимых действий. В настоящее время идет эвакуация работников и посетителей суда, – сказано в сообщении.
Напомним, что 21 сентября под стенами Апелляционного суда Николаевской области собрались работники Николаевского глиноземного завода и некоторые жители, пострадавшие от деятельности предприятия — тогда после перерыва возобновили слушание апелляционной жалобы на решение Заводского районного суда.