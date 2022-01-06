Пророссийские боевики 5 января четыре раза нарушали режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, украинские военные открывали огонь в ответ на провокации врага.
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
В частности, в направлении Авдеевки противник открыл огонь из противотанкового ракетного комплекса.
Вблизи Шумов зафиксирован обстрел украинских позиций из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В сторону Катериновки противник вел огонь из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Недалеко от Майорска российские наемники совершили обстрелы из станковых противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
С начала суток, 6 января, обстрелов не зафиксировано.
Напомним, 3 января оккупанты на Донбассе совершили три обстрела украинских позиций. В результате этого один военный получил тяжелое ранение.
Пророссийские боевики 5 января четыре раза нарушали режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, украинские военные открывали огонь в ответ на провокации врага.
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
В частности, в направлении Авдеевки противник открыл огонь из противотанкового ракетного комплекса.
Вблизи Шумов зафиксирован обстрел украинских позиций из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В сторону Катериновки противник вел огонь из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Недалеко от Майорска российские наемники совершили обстрелы из станковых противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
С начала суток, 6 января, обстрелов не зафиксировано.
Напомним, 3 января оккупанты на Донбассе совершили три обстрела украинских позиций. В результате этого один военный получил тяжелое ранение.