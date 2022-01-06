Пророссийские боевики 5 января четыре раза нарушали режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, украинские военные открывали огонь в ответ на провокации врага.

Об этом сообщает пресс-служба ООС .

В частности, в направлении Авдеевки противник открыл огонь из противотанкового ракетного комплекса.

Вблизи Шумов зафиксирован обстрел украинских позиций из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В сторону Катериновки противник вел огонь из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от Майорска российские наемники совершили обстрелы из станковых противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

С начала суток, 6 января, обстрелов не зафиксировано.

Напомним, 3 января оккупанты на Донбассе совершили три обстрела украинских позиций. В результате этого один военный получил тяжелое ранение.