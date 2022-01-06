В Николаевской обалсти 25-летний мужчина в селе Бугское угнал Peugeot Partner, потому что «хотел покататься на хорошем автомобиле».

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Авто было припарковано у ворот дома владельца, но он оставил его открытым и с ключами в замке зажигания.

— Полицейские, получив ориентировку на авто и приблизительное направление его движения, в течение часа установили местонахождение похищенного транспортного средства. Злоумышленник пытался скрыться от полиции, впрочем в пределах райцентра был задержан оперативниками уголовного розыска и сотрудниками сектора реагирования патрульной полиции, — сказано в сообщении.

Задержанный сказал, что хотел просто прокатиться на хорошем автомобиле.

Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 289 УК Украины «Незаконное завладение транспортным средством». Санкция статьи предусматривает до пяти лет тюрьмы.

Следствие продолжается.

Напомним, ранее николаевец угнал автомобиль ВАЗ, который принадлежит жительнице Баштанки.