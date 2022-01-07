Вчера вечером, 6 января, в девятиэтажном жилом доме по улице Чкалова случился пожар подвального помещения.

Об этом информирует пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сообщение поступило на спецлинию в 17:01. На место выехали дежурные отделения 2 и 3 государственных пожарно-спасательных частей, автолестница 4 ГПСЧ, дежурная смена оперативно-координационного центра и автомобиль обеспечения аварийно-спасательного отряда специального назначения.

От огня образовался плотный дым. Пожарные локализовали пожар в 17:30 и ликвидировали его в 17:57 на площади 15 квадратных метров. Никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что вчера утром, 6 января, в одном из сел Николаевской области случился пожар — огонь полностью охватил жилой дом.