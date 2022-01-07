Вчера утром, 6 января, в одном из сел Николаевской области случился пожар — огонь полностью охватил жилой дом.

Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

В 07:35 на спецлинию «101» поступило сообщение о пожаре жилого дома по улице Садовая в селе Новоегоровка Баштанского района.

По прибытию спасателей здание уже было полностью охвачено пламенем. В 08:22 пожар локализовали. В ходе разведки в помещении обнаружили тело мужчины 1968 года рождения. В 09:50 пожар на площади 80 квадратных метров потушили. Его предварительная причина — неосторожность во время курения.

Ранее сообщалось, что утром, 6 декабря, в Первомайске произошел пожар в общежитии, из здания вывели 9 человек, еще одного жителя спасли соседи.