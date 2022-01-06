Утром, 6 декабря, в Первомайске произошел пожар, из здания вывели 9 человек, еще одного жителя спасли соседи.

Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

В 05:58 на пункт связи поступило сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного общежития на улице Коротченко.

По прибытию установили, что в результате короткого замыкание телевизора без дальнейшего возгорания образовался плотный дым в квартире и на лестничной клетке дома.

Соседи вывели на улицу мужчину 1988 года рождения, который надышался дымом. Спасатели доставили на свежий воздух еще 9 жителей дома и начали проветривать помещения.

Пострадавшего на «скорой» госпитализировали в больницу, мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии с диагнозом отравление угарным газом.

Напомним, вечером 3 января в селе Ковалевка Николаевского района горел жилой дом из-за неправильного использования печи.