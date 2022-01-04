Вчера вечером, 3 января, в селе Ковалевка Николаевского района горел жилой дом из-за неправильного использования печи. В момент пожара в доме находилась пожилая женщина.
Ее вовремя обнаружили спасатели и вывели на улицу, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
Помощь медиков женщине не понадобилась.
Пожар ликвидировали в течение часа. На месте трое спасателей и одна единица техники. Дополнительно привлекались сотрудники полиции.
Напомним, 30 декабря, в одном из сел Николаевской области тушили пожар, его жертвой стал пожилой мужчина.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
Вчера вечером, 3 января, в селе Ковалевка Николаевского района горел жилой дом из-за неправильного использования печи. В момент пожара в доме находилась пожилая женщина.
Ее вовремя обнаружили спасатели и вывели на улицу, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
Помощь медиков женщине не понадобилась.
Пожар ликвидировали в течение часа. На месте трое спасателей и одна единица техники. Дополнительно привлекались сотрудники полиции.
Напомним, 30 декабря, в одном из сел Николаевской области тушили пожар, его жертвой стал пожилой мужчина.