Вечером 5 января совместный автопатруль николаевских гвардейцев и полицейских спас жизнь подростку, который совершил попытку самоубийства.

Об этом сообщают на странице 19 Николаевского полка охраны общественного порядка Нацгвардии Украины в Facebook.

Инцидент произошел около 19:00. Гвардейцы и патрульные полицейские несли службу в Заводском районе города. На служебный планшет поступило сообщение о том, что на аллее в местном парке находится парень, порезавший себе вены.

Когда правоохранители приехали на место происшествия, на скамейке лежал молодой человек с глубокими порезами на руках. Парень уже успел потерять достаточно много крови. Свой поступок он объяснил ссорой с родными.

До приезда медиков патрульные оказали пострадавшему первую помощь — жгутом остановили кровотечение и перебинтовали руку. После этого пострадавшего увезли на «скорой».

Напомним, ранее николаевские патрульные спасли мужчину от самоубийства — он хотел прыгнуть с Ингульского моста.