В четверг, 6 января, возле подъезда дома по улице Есенина в Харькове наши пакет с телом мертвого младенца.

Как сообщили в полиции Харьковской области, после сообщения по адресу выехали руководство и следственно-оперативная группа райуправления полиции.

— Полицейские безотлагательно провели ряд мер по розыску родителей умершего ребенка. Также для установления возможных свидетелей правоохранители совершили поквартирный обход жилых домов, опросили местных жителей, установили наличие камер видеонаблюдения, – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что мать младенца — 22-летняя студентка одного из учебных заведений Харькова, гражданка другой страны, проживающая в доме, возле которого было нашли тело ребенка. Сейчас женщину госпитализировали в больницу.

Для установления причины смерти ребенка тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 117 (преднамеренное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что в Николаеве полиция расследует обстоятельства смерти младенца, которого 28-летняя женщина родила дома и оставила в ванной.