В Харькове 22-летняя студентка из Палестины на Сочельник без помощи медиков самостоятельно родила девочку, а после — положила ее в пакет и выбросила из окна пятого этажа на улицу.

Об этом в пятницу, 7 января сообщил ТСН.

После этого, по данным правоохранителей, состояние роженицы ухудшилось, она вызвала медиков, ее госпитализировали. Там она призналась в содеянном.

— Иностранка рассказала правоохранителям, что скрывала свою беременность, а ребенка родила мертвым, — сказано в сюжете.

В настоящее время проводятся экспертизы, чтобы установить причину смерти младенца. Мать вызовут на повторный допрос уже с участием переводчика.

Если вину иностранной гражданки докажут, ей может грозить до пяти лет лишения свободы.

Напомним, 30 декабря правоохранитель Николаевщины вытащил из ледяной воды мальчика.