Вчера, 30 декабря, правоохранитель Николаевщины вытащил из ледяной воды мальчика.

Об этом пишет пресс-центр Службы судебной охраны Николаевской области.

Примерно в 16:00 капрал Службы судебной охраны Андрей Беляев, возвращаясь со службы на посту пропуска и охраны Баштанского районного суда Николаевской области, проходил мимо пруда в центре Баштанки. Там на льду играли трое мальчиков.

Через несколько минут Андрей услышал громкий треск и детские крики. Правоохранитель вытащил провалившегося под лед ребенка с помощью поясного ремня форменной одежды. Пострадавший мальчик сказал, что чувствует себя хорошо и за ним приедет его отец.

Напомним, утром, 30 декабря, на трассе в Николаевской области спасатели вытащили из кювета автомобиль «Suzuki Vitara», слетевшего со скользкой трассы.