Сегодня утром, 30 декабря, на трассе в Николаевской области спасатели вытащили из кювета автомобиль «Suzuki Vitara», слетевшего со скользкой трассы.

Об этом сообщается на сайте Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

— С помощью буксировочного троса на автомобиле повышенной проходимости спасатели вытащили транспортное средство на ровную дорогу и тот продолжил движение, — сказано в сообщении.

На месте работало отделение 14 государственной пожарно-спасательной части 4 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Напомним, ранее на автодороге «Николаев–Днепр» возле поселка Казанка произошла смертельная авария с участием двух грузовиков DAF.