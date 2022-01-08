В результате взрыва в китайском Чунцине погибли по меньшей мере 16 человек, принимавших пищу в местной столовой.

Об этом пишет Nikkei Asia со ссылкой на госСМИ Китая.

Причиной взрыва в столовой предположительно стала утечка газа. По состоянию на полночь пятницы с места увезли 26 человек, 16 из которых скончались, сообщил в субботу госканал CCTV. Один человек находится в критическом состоянии, остальные пострадавшие также пребывают в больнице.

Министерство по чрезвычайным ситуациям направило на место происшествия группу из более чем 600 спасателей. В районе трагедии работают и полицейские.

Напомним, Китай вернул публичное наказание за нарушение карантина.