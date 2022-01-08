В журналиста российского оппозиционного телеканала «Дождь» Василия Полонского выпустили автоматную очередь на уровне ног, когда он вел эфир с места событий в Алматы. Сделали это люди в военной форме без опознавательных знаков, напоминавшей экипировку казахских силовиков.

Об этом информирует «Медиазона.Центральная Азия» со ссылкой на «Дождь».

Журналист снимал, как люди в милитари-форме и при автоматах заломали руки мужчине, который пытался перелезть через забор морга Алматы.

В кадры камеры попал момент, как на территории морга оборудовали себе «гнездо» группа мужчин с оружием, похожие на местных силовиков. Они открыли огонь по мужчине, который попытался проникнуть в морг. Тот скрючился и завел руки назад, к нему подошли двое с автоматами и под прицелом знакомых начали уводить в сторону. Когда они заметили журналистов, то начали угрожать. В частности, один из вооруженных закричал «Э, убрали камеры» и дал выстрелы в сторону иностранных корреспондентов.

На пару с Василием Полонским на месте работал фотограф The Insider Василий Крестьянинов.

«Медиазона» также сообщает, что журналисты издания ранее разведали обстановку возле одного из алматинских моргов и натолкнулись на военных и полицейских на территории учреждения.

Как сообщалось сегодня утром, в Казахстане арестовали, предварительно обвинив в государственной измене, бывшего начальника Комитета национальной безопасности Карима Масимова. СМИ пишут о его тесной связи с экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым.