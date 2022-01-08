В ночь с 7 на 8 января николаевские пожарные тушили склад с горящей соломой в одном из сел Баштанского района.

Об этом информирует пресс-служба местного отделения ГСЧС.

Пожарные получили сигнал про возгорания на улице Степовой в селе Пески в самом конце вчерашнего дня. Прибыв на место, они увидели объятый огнем склад, где лежали тюки с заготовленной соломой. Огонь тушили длительное время, больше двух с половиной часов.

В результате пожара было уничтожено больше 87 тонн запасов соломы.

На месте работали 5 сотрудников ГСЧС и одна машина.

Напомним, вчера вечером Служба спасения вызволила из грязи машину бригады «скорой помощи», которая выехала на вызов в село Баштанского района Николаевщины.