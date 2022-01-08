Вчера вечером Служба спасения вызволила из грязи машину бригады «скорой помощи», которая выехала на вызов в село Баштанского района Николаевщины.

Об успешном исходе дела сообщили в региональной ГСЧС.

Автомобиль застрял в непроходимом грунтовом пути в трех километрах от села Трудовое, жители которого нуждались в медицинской помощи.

В начале отделение спасателей помогло добраться до кареты тяжелобольному из села и медику, который добрался до жилых домов через грязь. После этого застрявший автомобиль выдернули из болотистой земли при помощи буксировочного троса и поставили на проходимую дорогу, откуда медики смогли добраться до больницы.

Спасательную операцию провели 4 спасателя при помощи спецтехники.

Напомним, в Николаевской области 28 декабря автомобиль скорой медицинской помощи застрял в снежном заносе.