В Одесской области рождественской ночью полиция нашла разбитый Volkswagen Passat, на заднем сидении которого лежало тело 56-летнего мужчины из Николаевщины (Первомайск).

Об этом пишет «Думская», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Мертвый человек лежал в разгромленном автомобиле без стекол. На полуобнаженном теле нашлись ссадины, царапины и ушибы. Согласно оценке судебного медицинского эксперта, мужчина погиб из-за отека головного мозга, который наступил в результата удара тупым предметом.

Через некоторое время правоохранители взяли след подозреваемого в убийстве, которым оказался местный. В его доме нашлись вещи убитого, которые он унес с места преступления (очки, цепочка, браслет). Помимо этих улик, на одежде подозреваемого нашлись кровавые разводы.

Полиция открыла уголовное дело по части 2 статьи 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

Напомним, жительницу Николаевщины, которая убила пристававшего к ней мужчину, отправили под ночной домашний арест.