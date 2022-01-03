В понедельник, 3 декабря, в Центральном районном суде Николаева избрали меру пресечения для 30-летней женщины, подозреваемой в убийстве знакомого. Женщина будет находиться под домашним арестом до 2 марта 2022 года.

Об этом сообщает «Суспільне».

Согласно данным следствия, 1 января в доме культуры одного из сел Николаевского района женщина ударила ножом своего 25-летнего знакомого. 2 января ей сообщили о подозрении.

— Насчет меры пресечения я могу высказаться, что в целом мы не возражаем относительно применения домашнего ареста, однако отрицаем применение круглосуточного домашнего ареста. Поскольку согласно материалам дела, женщина является матерью-одиночкой у нее двое несовершеннолетних детей. Она работает и обеспечивает своих детей сама, — отметила адвокат подозреваемой Оксана Балабан.

Судья Иван Дирко частично удовлетворил ходатайство.

Женщине избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, возложив на нее обязательства являться по вызову следственного прокурора, органов досудебного расследования, до рассмотрения дела в суде, а также до второго марта 2022 года не покидать место жительства в период с 19:00 до 6:00.

Также запретили выезжать за пределы Николаевской области, воздерживаться от общения со свидетелями.