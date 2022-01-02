В полиции Николаевской области рассказали подробности инцидента, в ходе которого женщина ударила ножом мужчину и тот скончался.

Дополнительная информация о случившемся опубликована на странице полиции в Facebook.

Там рассказали, что в ходе первоочередных следственных действий полицейские установили, что мужчина и женщина были знакомы. Они вместе отдыхали в местном доме культуры и употребляли алкогольные напитки. Конфликт между ними начался в помещении, а затем продолжился на улице. Его свидетелем стал работник клуба, также вышедший во двор. Свидетель рассказал, что на улице женщина забрала нож у мужчины, а работник клуба, чтобы прекратить ссору, прижал мужчину к стене. Именно в этот момент, несмотря на то, что опасности для женщины не было, она ударила знакомого ножом в живот.

— Относительно обстоятельств события женщина давать объяснения отказывается, ссылаясь на статью 63 Конституции Украины. Также о возможной попытке изнасилования или нападения не заявляет. Никаких телесных повреждений она не получила, – рассказали в полиции.

Указывается, что на основе первоочередных следственных действий произошедшее квалифицировали как умышленное убийство и сообщили женщине о подозрении.

— В настоящее время идет судебно-медицинская экспертиза, опрошены возможные свидетели, – добавили в полиции.

Там также просят всех, кто владеет какой-либо информацией, которая может оказаться полезной в расследовании, обращаться в отделение полиции № 5 по адресу: Николаев, улица Очаковская, 164 или по телефонам: (0512) 53-13-41, 53-13-98, 48-05-02, 102.

— Следователи будут ходатайствовать в суде об избрании подозреваемой меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей, – добавили в полиции.

Напомним, украинцев возмутило, что отдел коммуникации полиции Николаевской области назвал «злоумышленницей» женщину, которой нетрезвый 25-летний парень угрожал ножом, а та, самообороняясь, убила него.