Украинцы возмутились тому, как полиция описала произошедший на Николаевщине инцидент, в ходе которого женщина защищалась от пьяного парня с ножом.

Свои комментарии пользователи сети оставляют под публикацией полиции Николаевской области в Facebook.

Украинцев возмутило, что отдел коммуникации николаевской полиции назвал «злоумышленницей» женщину, которой нетрезвый 25-летний парень угрожал ножом, а та самооборонялась от него.

Людей также возмутило то, что пресс-служба полиции указывает попытку изнасилования 30-летней девушки как «проявление чрезмерного внимания на дискотеке», а мотивы самообороны со стороны девушки описывает следующими словами: «местный житель приставал к женщине и даже достал нож, чтобы заставить ее ответить взаимностью».

—То есть, если на меня нападают с ножом, что бы мне причинить вред или убить меня и я оказываюсь трезвее и проворнее нападавшего и его же ножом бью его, то это умышленное убийство?, – пишет Александр Дьяченко.

Координатор гражданской сети «Опора» Тарас Чмут также указал на абсурдность описания этой ситуации.

— «…проявлял к ней чрезмерное внимание…», «…достал нож, чтобы заставить ее ответить взаимностью…» — кажется, мусора Николаевщины стали забывать как это, когда жгут райотделы в которых работают насильники и покрывающие их, – пишет Тарас Чмут. .

Украинцы также недоумевают, что описание данного инцидента выглядит так, будто гражданам страны запрещена самооборона в случаях угрозы их жизни.

— Мужчина с ножом напал на женщину, и теперь вы вините жертву нападения. Вы вообще в здравом уме?, – пишет Валерия Вершинина. — Сюррр какой-то... В УК что вообще нет термина «самозащита»? Отпустите женщину! Ей и так досталось, а тут еще «полиция», – пишет Анастасия Щербинина. — Черты вы ко*ченные. Не люди, – пишет Вениамин Тимошенко.

Напомним, под Николаевом 63-летнего жителя села Шевченково ударила ножом жена в ходе семейной ссоры после распития алкоголя.