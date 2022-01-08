В канун Рождества, 7 января, на трассе Н-11 Днепр-Николаев разбили ограждение на не так давно отремонтированном участке пути. Дорожники предполагают, что это вина пьяного водителя.

Об этом сообщили в Службе автодорог Николаевской области.

В сообщении отдельно отметили, что урон пришелся на участок трассы, на котором только недавно закончили ремонт.

— На трассе Н-11 Днепр-Николаев вблизи областного центра, в результате нетрезвого вождения произошло ДТП. Это привело к изуродованию части барьерного ограждения на недавно отремонтированном и обустроенном отрезке автодороги. В настоящее время неизвестна судьба горе-водителя, однако очевидны последствия человеческой безответственности, — акцентировали в САД.

Напомним, Служба автодорог в Николаевской области объявила тендер на текущий средний ремонт участка дороги Н-14, который проходит через микрорайон Терновка, за 58,3 миллиона гривен.